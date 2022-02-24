Москва, , 16:12 — REGNUM Российские деятели культуры и шоу-бизнеса прокомментировали новости о проведении Россией специальной военной операции. Об этом 24 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Звёзды Цитата из передачи «Голубой огонек» (Россия HD)

Против проведения военной операции высказались телеведущий Иван Ургант, режиссёр Кантемир Балагов, исполнители Noize MC (Иван Алексеев) и Сергей Лазарев, актриса Варвара Шмыкова, продюсер Нателла Крапивина и другие. Телеведущий Александр Гудков, который 24 февраля празднует день рождения написал в личном Instagram-аккаунте: «Мне стыдно, что я родился в этот день».

Ранее на тему проведения специальной военной операции высказались певец Валерий Меладзе и телеведущий Максим Галкин. Они попросили «прекратить военные действия и сесть за стол переговоров».

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