Москва, 24 февраля 2022, 16:12 — REGNUM Российские деятели культуры и шоу-бизнеса прокомментировали новости о проведении Россией специальной военной операции. Об этом 24 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Против проведения военной операции высказались телеведущий Иван Ургант, режиссёр Кантемир Балагов, исполнители Noize MC (Иван Алексеев) и Сергей Лазарев, актриса Варвара Шмыкова, продюсер Нателла Крапивина и другие. Телеведущий Александр Гудков, который 24 февраля празднует день рождения написал в личном Instagram-аккаунте: «Мне стыдно, что я родился в этот день».
Ранее на тему проведения специальной военной операции высказались певец Валерий Меладзе и телеведущий Максим Галкин. Они попросили «прекратить военные действия и сесть за стол переговоров».
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