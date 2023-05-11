Shot: в Белгородской области дрон ВСУ врезался в дерево и взорвался

Белгород, , 13:29 — REGNUM Дрон врезался в дерево и взорвался около села в Белгородской области. Об этом 11 мая сообщил Telegram-канал Shot.

Украинский БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его данным, беспилотник пересёк границу России со стороны Украины ночью и пролетел около 60 км. Уточняется, что дрон запутался в деревьях в километре от села Беломестное Новооскольского района и взорвался. В результате никто не пострадал.

Отмечается, что специалисты изучают обломки этого аппарата, они выясняют, из какого населённого пункта был запущен данный беспилотник.

Как передавало ИА REGNUM, в приграничных регионах России фиксируются случаи атак украинских беспилотников. В Брянской области дрон ВСУ атаковал Клинцовскую нефтебазу АО «Брянскнефтепродукт» ПАО НК «Роснефть». В результате атаки никто не пострадал. В результате сброса боеприпаса были частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов. Также беспилотник ВСУ совершил атаку на административное здание в Стародубе. Дрон обстрелял одно из зданий. Известно, что пострадавших нет.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что 11 мая со стороны Украины зафиксировано пять прилётов. Удар ВСУ нанесли по электроподстанции посёлка Тёткино Глушковского района. В посёлке частично нарушено электроснабжение. Специалисты приступят к аварийно-восстановительным работам, как только позволит ситуация.