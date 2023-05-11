Брянский губернатор Богомаз сообщил об атаке дрона на Клинцовскую нефтебазу

Брянск, , 10:46 — REGNUM Дрон ВСУ атаковал Клинцовскую нефтебазу АО «Брянскнефтепродукт» ПАО НК «Роснефть» в Брянской области. Об этом написал в своём Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Беспилотник © Sra Tyler Woodward/Planet Pix via ZUMA Wire/ТАСС

По его словам, в результате атаки украинского беспилотника никто не пострадал. В результате сброса боеприпаса были частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов.

Он добавил, что сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб.

Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотник ВСУ совершил атаку на административное здание в Стародубе. Дрон обстрелял одно из зданий. Известно, что пострадавших нет.

В Крыму в поле около города Джанкоя обнаружен упавший дрон-разведчик с камерой. беспилотник упал возле села Рысаково. На нём была прикреплена камера, взрывчатых устройств не обнаружили.

8 мая в Крыму неподалёку от села Глазовки Ленинского района над Азовским морем был сбит неизвестный беспилотник. Никто не пострадал. Обломки БПЛА пока не найдены.