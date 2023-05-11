Москва, 11 мая, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Россия продолжает контакты с Арменией и Азербайджаном, Москва продолжает выполнять функции в соответствии с трёхсторонними документами. Об этом 11 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Таким образом он прокомментировал обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана.

«Контакты продолжаются, позавчера (9 мая президент России Владимир) Путин имел отдельную беседу с (премьер-министром Армении Николом) Пашиняном, который был в Москве по случаю празднования Дня Победы», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что продолжаются контакты и с Азербайджаном, Россия продолжает выполнять функции в соответствии с трёхсторонними документами.

«Ожидаем от сторон сдержанного подхода, призываем не предпринимать действий, которые могут привести к росту напряженности», — заключил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Армения и Азербайджан 11 мая обвинили друг друга в обстрелах на границе.

Так, в минобороны Армении заявили, что в результате нескольких часов артобстрела армянских позиций, расположенных на сотском направлении, были ранены трое военных.

В свою очередь, в министерстве обороны Азербайджана заявили, что 11 мая ВС Армении провели минометный обстрел позиций азербайджанской армии.