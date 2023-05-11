Ереван, , 10:15 — REGNUM Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе, следует из заявлений оборонных ведомств двух стран.

Азербайджанская армия Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, в минобороны Армении заявили, что в результате нескольких часов артобстрела армянских позиций, расположенных на сотском направлении, были ранены трое военных.

В свою очередь, в министерстве обороны Азербайджана заявили, что 11 мая ВС Армении провели «минометный обстрел позиций азербайджанской армии с позиций на зодском направлении Басаркечярского района (граница)». Тяжёлое ранение получил один военный.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля Пашинян заявил, что Армения «полноценно признает» территориальную целостность Азербайджана и в Ереване надеются на подобный шаг со стороны Баку. По его мнению, именно это поможет сторонам прийти к мирному договору.

20 апреля премьер-министр Армении сообщил, что Ереван готов разместить контингент Организации Договора о коллективной безопасности на границе с Азербайджаном.