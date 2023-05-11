ДНР, 11 мая, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Один из дворов в жилом районе Артёмовска превратился в кладбище военной техники из стран НАТО. Соответствующее видео опубликовано 11 мая в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

Ролик с уничтоженной российскими силами техникой записал украинский военнослужащий. Часть бронированных машин удалось опознать, говорится в сообщении канала.

Только в одном дворе брошены канадский бронеавтомобиль Senator, турецкая бронемашина BMC Kirpi, американский вседорожник HMMWV (Humvee), а также подбитая БМП-2.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее боец ВСУ показал участок «дороги смерти» под Артёмовском (до 1924 года — Бахмут) c уничтоженной техникой. За три дня на трассе около населённого пункта Ивановское были поражены натовские БМП, бронеавтомобили и БТР.

По данным Минобороны, российские штурмовые отряды продолжают теснить противника в западной части Артёмовска. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в недавнем заявлении выразил уверенность, что Артёмовск обязательно будет освобождён и удержан.