Калининград, 11 мая, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил ввести меры в ответ на санкции Литвы. В частности, чиновник предложил запретить импортировать алкогольную продукцию через территорию республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининградская область и Литва

Ранее глава МИД балтийской страны Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва согласовывает с ЕС возможность ввести односторонний запрет на перевозку через литовскую границу определённых групп товаров. По его словам, правовые установки союза позволяют применять подобные ограничения, в частности в отношении продукции двойного назначения.

По словам главы российского региона, практически весь импортный алкоголь проходит через территории Литвы, хранится там, маркируется акцизными марками, после чего доставляется в Россию крупной литовской компанией.

«Можно было бы, предлагали подумать, чтобы и эту деятельность либо полностью свернуть, либо запретить в качестве ответных мер», — отметил Алиханов в эфире телеканала «Россия 24», добавив, что «нам есть чем ответить».

Ранее Алиханов сообщил, что к решению властей Польши «переименовать» Калининград сложно относиться серьёзно, при этом «остервенение», в которое впадают в Варшаве, вызывает сожаление.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова заявила, что ужесточение законодательства Литвы в отношении граждан России создаёт дополнительные риски, которые необходимо учитывать при поездке в эту страну или через её территорию.

3 мая в Литве вступил в силу закон, предусматривающий запрет для граждан России на подачу заявлений на временное проживание и приобретение недвижимости в этой прибалтийской стране.