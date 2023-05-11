Брюссель, 11 мая, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Страны — члены Евросоюза в ближайшие три года увеличат расходы на оборону на 70 млрд евро, заявил 11 мая глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Сергей Корсун ИА REGNUM ЕС и НАТО

«Страны — члены ЕС в ближайшие три года потратят на увеличение своих возможностей дополнительно 70 тыс. млн евро», — сказал он, призвав все страны Евросоюза отправить на Украину «все, какие у них есть, боеприпасы».

«Они их компенсируют потом», — отметил Боррель.

Глава внешнеполитической службы ЕС также сообщил, что общий объём помощи Украине со стороны стран и организаций Евросоюза составил 16 млрд евро, первый транш составлял 500 млн евро.

Как ранее заявлял советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, в случае, если союзники прекратят поставлять оружие Киеву, странам Европы грозит масштабная война. Он уверен, что после прекращения поставок вооружения ВСУ в Европе существенно увеличится количество терактов.

Между тем 5 мая Боррель заявлял, что страны Евросоюза предпочли бы выделять бюджетные средства на нужды своих граждан, а не финансировать Украину. Он подчеркнул, что условий для дипломатического урегулирования по Украине не наблюдается, в связи с чем поставки вооружений для ВСУ продолжатся.