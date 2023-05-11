Москва, 11 мая, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Служба безопасности Wildberries раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке маркетплейса с помощью внешних сервисов, сообщили 11 мая в компании.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Wildberries

Отмечается, что представители компании обратились с заявлением в полицию для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

По предварительным данным, ущерб составил порядка 650 млн рублей. Точная сумма будет установлена в ходе следственных действий.

В компании уточнили, что услугами так называемого серого продвижения воспользовались около 300 продавцов, которым злоумышленники предложили свои услуги через специальный Telegram-бот.

«Через него продавцы с помощью специально настроенных алгоритмов пользовались услугами рекламы на площадке, но не оплачивали их», — сообщили РИА Новости в компании.

Продавцам предстоит оплатить услуги рекламы в полном объёме, а также ответить на вопросы следственных органов, добавили в Wildberries.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта стало известно, что маркетплейс Wildberries начал убирать с площадки товары, на которые жалуются покупатели и рейтинг которых (составляется на основе отзывов клиентов) ниже 3 из 5.

Ранее Подольский городской суд Московской области признал незаконным требование маркетплейса Wildberries к покупателям оплачивать возврат бракованных товаров.

В начале апреля российский художник Никас Сафронов подал в суд иск на маркетплейс Wildberries. За продажу на площадке товаров с логотипом художника он просит выплатить 10 миллиардов рублей.