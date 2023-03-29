Москва, , 20:20 — REGNUM Маркетплейс Wildberries начал убирать с площадки товары, на которые жалуются покупатели и рейтинг которых (составляется на основе отзывов клиентов) ниже 3 из 5, сообщили представители компании 29 марта.

Пункт выдачи заказов маркетплейса Wildberries Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

При этом, если общий рейтинг того или иного продавца растет, ограничения могут быть сняты, пояснили в Wildberries.

Также представители компании сообщили об усилении контроля за наличием на товарах необходимой маркировки.

Ранее в марте 2023 года представители Wildberries сообщили о приостановке списаний с партнёрских пунктов выдачи заказов за подмену товаров. Были отменены более 10 тысяч некорректно наложенных штрафов.