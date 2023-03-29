Москва, 29 марта 2023, 20:20 — REGNUM Маркетплейс Wildberries начал убирать с площадки товары, на которые жалуются покупатели и рейтинг которых (составляется на основе отзывов клиентов) ниже 3 из 5, сообщили представители компании 29 марта.

Пункт выдачи заказов маркетплейса Wildberries
Пункт выдачи заказов маркетплейса Wildberries
Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

При этом, если общий рейтинг того или иного продавца растет, ограничения могут быть сняты, пояснили в Wildberries.

Также представители компании сообщили об усилении контроля за наличием на товарах необходимой маркировки.

Ранее в марте 2023 года представители Wildberries сообщили о приостановке списаний с партнёрских пунктов выдачи заказов за подмену товаров. Были отменены более 10 тысяч некорректно наложенных штрафов.