Суд в Подмосковье признал незаконной оплату возврата некачественных товаров у Wildberries

Подольск, Московская область, , 07:23 — REGNUM Требование маркетплейса Wildberries от покупателей оплачивать возврат бракованных товаров признал незаконным Подольский городской суд Московской области. Об этом 20 апреля сообщил замруководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области Николай Дрозд в беседе с РБК.

Пункт выдачи заказов маркетплейса Wildberries (Вайлдбериз) Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

В областном управлении Роспотребнадзора пояснили, что при дистанционной продаже товаров ООО «Вайлдберриз» нарушает действующее законодательство, а именно «взимает или удерживает денежные средства потребителей в счет обратной доставки при их отказе от товара ненадлежащего качества».

Уточняется, что в ведомстве маркетплейсу вынесли предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Иск был подан для защиты прав неопределенного круга потребителей.

«Суд в полной мере не разобрался в обстоятельствах дела: на нем не присутствовали представители компании, так как не были извещены надлежащим образом, и не смогли представить свои аргументы», — заявил представитель Wildberries. Компания намерена обжаловать решение суда после его вступления в силу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что «Корпорация «МСП» и крупнейшие маркетплейсы России договорились совместно выработать системные правила работы на рынке интернет-торговли, а также разработать меры для поддержки и развития малого бизнеса в данной сфере.