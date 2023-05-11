Мелитополь, 11 мая, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Возможное контрнаступление ВСУ в Запорожской области плохо закончится для президента Украины Владимира Зеленского, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Сергей Корсун ИА REGNUM Несбывшиеся мечты

«Для Зеленского крайне велики ставки. Поражение в контрнаступлении боевиков ВСУ, вероятность которого крайне велика, плохо закончится для Зеленского», — цитирует его РИА Новости.

Рогов добавил, что Запад обвинит во всём Зеленского и «выбросит за ненадобностью».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая американская газета The Washington Post написала, что Киев стремится снизить ожидания стран Запада от возможного контрнаступления ВСУ, так как боится не оправдать возложенные на него надежды.

Обозреватели Telegraph, в свою очередь, в мае 2023 года в своей публикации отметили, что российские планирующие бомбы заставили руководство Украины пересмотреть свои планы по контрнаступлению.