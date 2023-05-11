Донецк, 11 мая, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Семь человек, в числе которых двое детей, пострадали в результате обстрела Донецка. Об этом 11 мая сообщил в своём Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллирийский обстрел ВСУ

По его словам, в результате обстрела Петровского района по улице Твардовского пострадали девочка 2019 года рождения, женщины 1933 и 1988 годов рождения и мужчина 1964 года рождения. Обстрелу подверглась и улица Магнитная, там ранена женщина 1963 года рождения. В посёлке Александровка на улице Кирова ранены девочка 2010 года рождения и мужчина 1975 года рождения.

Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. Он регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

Так, 9 мая украинские боевики выпустили десять снарядов натовского калибра 155 мм по Кировскому и Петровскому районам Донецка. 7 мая мэр Донецка сообщил о гибели в результате обстрела со стороны ВСУ мужчины 1950 года рождения. Мирный житель погиб в Петровском районе в частном доме на улице Кировоградской.

Как сообщало ИА REGNUM, для остановки наступления ВСУ российская авиация бросила в бой «Искандеры» — они бьют по противнику.