В результате обстрела Петровского района Донецка со сторону ВСУ погиб мирный житель

Донецк, , 12:46 — REGNUM В результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) Донецка погиб мирный житель, сообщил в Telegrram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Последствия обстрела со стороны ВСУ © Сергей Батурин/РИА Новости

«В результате обстрела ВСУ мирных жителей Петровского района в частном доме по улице Кировоградской погиб мужчина 1950 года рождения», — говорится в сообщении.

Ранее 7 мая Кулемзин сообщил об обстрелах ВСУ Петровского района. В результате повреждения получил один из домов частного сектора по улице Невельская. Там произошло возгорание хозяйственной постройки во дворе.

Как сообщало 7 мая ИА REGNUM, в результате обстрелов со стороны украинской армии Александровка и Кременец в Донецкой Народной Республике остались без электроэнергии. Как отметил мэр, в Петровском районе из-за обстрелов киевских войск было обесточено 19 трансформаторных подстанций.