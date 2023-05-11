Вашингтон, 11 мая, 2023, 08:09 — ИА Регнум. Соединённые Штаты поставляют Украине слишком много оружия, в котором нуждаются сами, заявил экс-президент США Дональд Трамп.

EPA/CJ GUNTHER/ТАСС Дональд Трамп

«Мы отдали так много оборудования, у нас нет боеприпасов для самих себя прямо сейчас… Мы отдаём так много», — сказал Трамп на встрече с избирателями, которую транслировал телеканал CNN.

Отвечая на вопрос, желает ли он победы Украины, бывший президент США заявил, что не мыслит «категориями победителей и проигравших».

«Я хочу, чтобы все перестали погибать — русские и украинцы», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий президент США Джо Байден заблудился на сцене и не смог самостоятельно уйти с неё после выступления в Нью-Йорке с речью о том, что дефолт в Америке принесёт проблемы всему миру.

Отметим, Байден является самым пожилым президентом в истории США. Американский лидер постоянно попадает в курьёзные ситуации.