Президент США Байден не смог найти выход со сцены после речи с угрозами всему миру

Вашингтон, , 05:03 — REGNUM Президент США Джо Байден заблудился на сцене и не смог самостоятельно уйти с неё после своего выступления в Нью-Йорке с речью о том, что дефолт в Америке принесёт проблемы всему миру.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Зрители прямой трансляции на YouTube-канале PBS NewsHour могли видеть, как Байден, попрощавшись с залом, пытается найти выход со сцены, но не может этого сделать. На помощь лидеру США поспешил помощник.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден является самым пожилым президентом в истории США. Американский лидер постоянно попадает в курьёзные ситуации, допускает в своей речи неожиданные и странные оговорки. На торжественном мероприятии в Белом доме забыл подготовленную цитату из поэта Ричарда Бланко, запутался в словах и неожиданно признался в тайных страхах.