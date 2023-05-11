ДНР, 11 мая, 2023, 07:34 — ИА Регнум. Артёмовск в Донецкой Народной Республике практически взят под контроль российской армией. О близком освобождении города рассказал РИА Новости боец группы «Вагнер».

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

По словам военного, «по прямой до въезда в город остается около 740 метров».

Зачищен квартал рядом со зданием Учебно-научного профессионально-педагогического института.

«Если брать от здания по диагонали на дорогу, на выезд из города, то осталось пройти 742 метра. Осталось всего ничего», — сказал боец.

Боевики вынуждены отступать за улицу Чайковского и пытаются выстроить линию обороны.

«Противник оказывает ожесточенное сопротивление и ведёт интенсивный артиллерийский обстрел», — добавил боец.

Как сообщало ИА REGNUM, российская группировка войск «Юг» нанесла удары по скоплениям сил ВСУ в Константиновке, Краматорске, в районах Белой Горы, Артёмовска, Курахово, Авдеевки, Александро-Шультино и Дарьевки.

Ракетные подразделения уничтожили склады боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ в Краматорске и пункт временной дислокации 28-й механизированной бригады в Константиновке.