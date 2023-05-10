Песков назвал Украину государством-спонсором терроризма после атаки на Кремль

Москва, , 23:53 — REGNUM Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 мая заявил, что недавняя атака на резиденцию президента России Владимира Путина беспилотниками «возмутительна» и приравнивает Украину к государствам — спонсорам терроризма. Об этом он сказал в интервью сербскому телеканалу ATV.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

По словам Пескова, атаку беспилотников ВСУ на Кремль можно расценивать как «попытку террористического акта против главы российского государства».

«Это совершенно возмутительная и неприемлемая террористическая активность. Украина таким образом фактически приравнивает себя к государствам — спонсорам терроризма. Даже не юридически, а фактически», — выразил позицию пресс-секретарь президента РФ.

Дмитрий Песков также заверил, что в Кремле обеспечены всевозможные меры безопасности.

«Мы ответим на подобные шаги так и тогда, когда мы посчитаем целесообразным», — пообещал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции Путина. На Кремль целились два беспилотных летательных аппарата. БПЛА были выведены из строя силами РЭБ и рухнули, не причинив ущерба. Пострадавших нет.

Глава СКР Александр Быстрыкин сказал, что попытка атаки дронов на Кремль подтвердила, что теракты стали типичным стилем для украинских националистов.