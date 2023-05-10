Тель-Авив, Израиль, 10 мая, 2023, 21:42 — ИА Регнум. Около четырёх сотен ракет было выпущено по Израилю с территории сектора Газа с начала операции «Щит и стрела». Об этом 10 мая сообщил министр обороны Израиля Йоав Галлант.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

«Порядка 400 ракет было выпущено по Израилю», — заявил он в ходе телеобращения.

По словам министра, четверть боеприпасов упала в секторе Газа, часть — в открытой местности, другая часть была сбита. Также были зафиксированы попадания в жилые дома.

По словам премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху, который выступил до главы минобороны, среди израильтян пострадавших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Тель-Авиве были слышны взрывы, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).