Берлин, , 20:40 — REGNUM Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер и его супруга Со Ен Шрёдер-Ким вечером 9 мая посетили посольство России в Берлине. Об этом пишет Bild.

Герхард Шрёдер с супругой © Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Уточняется, что российскую дипмиссию также посетили и другие немецкие политики, включая представителей партии «Альтернатива для Германии» и «Левой партии», а также дипломаты из стран СНГ, Азии, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.

Как отмечают местные СМИ, своим поступком чиновники и дипломаты открыто показали своё отношение к украинскому конфликту.

В Германии Шрёдера часто критикуют за отказ принять «однозначную позицию» по украинскому конфликту. В марте 2023 года его хотели исключить из Социал-демократической партии, однако соответствующий запрос был отклонён во второй инстанции арбитражной комиссии партии.

Как сообщало ИА REGNUM, сотни людей приняли участие 9 мая, в День Победы в шествии «Бессмертного полка» в Берлине. Отмечалось, что сотрудники полиции не позволили организаторам объявить минуту молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне на самом мемориале, они попросили сделать это рядом, на улице 17 июня.

В свою очередь, административный суд Берлина запретил 9 мая выходить на улицу с флагами России и СССР. Ранее суд принял противоположное решение, но оно было успешно обжаловано полицией. При этом украинскую символику 9 мая суд использовать не запретил.