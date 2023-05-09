Берлин, , 14:49 — REGNUM Сотни людей приняли участие 9 мая, в День Победы в шествии «Бессмертного полка» в Берлине. Об этом сообщает ТАСС.

Акция «Бессмертный полк» в Берлине. 2019 © Алексей Витвицкий/РИА Новости

По его информации, люди собрались у Бранденбургских ворот и под песни военных лет, крики «Спасибо деду за Победу», «Ура», «Фашизм не пройдет» проследовали до мемориала в Тиргартене, где планируют возложить цветы к памятнику советскому воину.

Отмечается, что кто-то из участников пришёл со Знаменами Победы, флагами Советского Союза и России. Около мемориала сотрудники полиции временно остановили шествие и попросили по громкоговорителю убрать эти флаги, так как ранее была запрещена демонстрация советской и российской символики на территории захоронения. Через примерно 15 минут «Бессмертный полк» продолжил шествие.

Уточняется, что сотрудники полиции не позволили организаторам объявить минуту молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне на самом мемориале, они попросили сделать это рядом, на улице 17 июня.

Отмечается, что правопорядок обеспечивают сотни полицейских, при этом всего в День Победы в Берлине несут службу порядка 1,3 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

Как передавало ИА REGNUM, дипломаты из России, стран СНГ и некоторых государств Африки и Азии, местные оппозиционные политики, а также несколько сотен жителей Берлина 9 мая приняли участие в церемонии возложения венков и цветов к подножию памятника Воину-освободителю в мемориальном комплексе в Трептов-парке.

Суд Берлина запретил 9 мая выходить на улицу с флагами России и СССР.

«Высший административный суд счёл жалобу [полиции] обоснованной. Показ флагов России и СССР, а также георгиевской ленты по-прежнему запрещён», — говорится в сообщении полиции.

5 мая в полиции Берлина заявили о запрете демонстрации флагов России и Украины у советских мемориалов в дни празднования победы над нацизмом 8 и 9 мая.

6 мая административный суд Берлина отменил этот запрет в отношении флага Украины, а 7 мая — в отношении флага России.