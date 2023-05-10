Москва, 10 мая, 2023, 19:55 — ИА Регнум. Договор об обычных вооружённых силах в Европе безнадёжно устарел, а после подачи заявок на вступление Швеции и Финляндии в НАТО и решения о возможном размещении в Финляндии американских войск — полностью потерял актуальность, заявил 10 мая заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

U. S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press Танк Abrams на военных учениях в Польше

Как сообщалось ранее, 10 мая президент России Владимир Путин поручил внести в Госдуму законопроект о денонсации ДОВСЕ. Документ был внесён в парламент в этот же день. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил журналистам, что законопроект, вероятно, будет рассмотрен на пленарном заседании нижней палаты парламента 16 мая.

«Договор, подписанный в 1990 году и вступивший в силу в 1992 году, безнадёжно устарел. Соглашение о его адаптации, разработанное по настоянию России и подписанное в 1999 году, так и не вступило в силу из-за деструктивной позиции США и других стран НАТО. Члены альянса фактически обходили положения ДОВСЕ в процессе его экспансии на восток. Поэтому в 2007 году мы были вынуждены приостановить действие договора. При этом оставили дверь открытой, давая возможность странам Запада одуматься, проявить здравый смысл. Уже тогда он там был в остром дефиците, поэтому ситуация не выправилась», — сказал Рябков.

Подача Швецией и Финляндией заявок на членство в НАТО, уже согласованный приём Финляндии в альянс, заключение этой страной соглашения с США, позволяющее размещать там американские военные силы, — всё это «существенно ухудшило военно-политическую обстановку в Европе», и ДОВСЕ по вине Запада окончательно стал пережитком прошлого, добавил заместитель министра.

Договор об обычных вооружённых силах в Европе был подписан в 1990 году, в обновлённом виде — в 1999 году. Договор был ратифицирован только Россией, Белоруссией, Казахстаном и Украиной.