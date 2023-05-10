Москва, 10 мая, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Повестки на военные сборы граждан, пребывающих в запасе, будут приходить резервистам в прежней бумажной форме, в ряде регионов они будут дублироваться электронным способом, сообщил 10 мая глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные сборы

«Об этом рано говорить, но в основном повестки будут приходить, конечно, в прежней форме», — сказал он ТАСС, добавив, что пока далеко не везде есть техническая возможность рассылать повестки через технические средства.

Депутат при этом не исключил, что эти повестки могут прийти в электронной форме там, где это позволяет техника. «Но в любом случае они пока будут дублироваться традиционным способом», — добавил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 10 мая подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы граждан России, пребывающих в запасе.

Глава государства поручил правительству и властям в регионах обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на военные сборы и с их проведением.

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев (КПРФ) заявил, что после принятия закона об изменении призывного возраста на военные сборы могут начать призывать граждан старше 30 лет, не служивших в армии. Отправить на сборы могут и тех, кто находится в запасе. Это позволит создать обученный мобилизационный резерв.