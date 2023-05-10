Москва, 10 мая, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять решение о продлении срока реализации федерального проекта «Чистый воздух» до 2030 года. Об этом говорится в перечне поручений, утверждённом главой государства по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов, прошедшего 14 марта 2023 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Выбросы

«Правительству РФ в целях ускорения темпов реализации инфраструктурных проектов в городах Дальнего Востока принять решение о продлении срока реализации федерального проекта «Чистый воздух» до 2030 года», — сказано в поручении.

Срок исполнения поручения — 1 июня 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта Путин на совещании в Улан-Удэ заявил, что правительство готовит расширение федерального проекта «Чистый воздух». В феврале 2023 года в послании Федеральному собранию президент отметил, что действие проекта, реализующегося с 2016 года, будет продлено до 2030-го.

Глава государства напомнил, что цель проекта — оздоровить экологическую ситуацию в крупнейших индустриальных центрах. Он призвал промышленников и руководителей регионов страны продолжать снижать объём вредных выбросов.