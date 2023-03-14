Путин заявил, что правительство готовит расширение проекта «Чистый воздух»

Улан-Удэ, , 16:48 — REGNUM Правительство России готовит расширение федерального проекта «Чистый воздух», заявил 14 марта на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов в Улан-Удэ президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

В февраля 2023 года в послании Федеральному собранию президент сообщил, что действие проекта, реализующегося с 2016 года, будет продлено до 2030 года.

Цель проекта — оздоровить экологическую ситуацию в крупнейших индустриальных центрах, напомнил Владимир Путин. Он призвал промышленников и руководителей регионов страны продолжать снижать объем вредных выбросов.