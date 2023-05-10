Москва, 10 мая, 2023, 17:14 — ИА Регнум. В парке имени Горького в Москве электросамокаты сбили двух девочек — пяти и восьми лет. Об этом 10 мая сообщает источник ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк Горького

Оба инцидента произошли 9 мая. Неизвестные на электросамокатах совершили наезд на детей.

Пятилетнюю девочку госпитализировали с диагнозом гематома мягких тканей лобной области. Восьмилетнего ребёнка доставили в больницу с травмами грудной клетки и руки.

Правоохранительные органы в настоящее время проводят проверку обоих случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 3 мая в Москве пожилая женщина оказалась в больнице с серьёзными травмами после наезда электросамоката. Прибывшие медики доставили женщину в больницу. У неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы двух зубов и множественные ушибы лица и тела.

2 мая в Москве ребёнок двух лет пострадал в результате наезда на него мужчины на электросамокате. Несовершеннолетний получил травмы, его госпитализировали.