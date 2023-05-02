В Москве госпитализировали двухлетнего ребёнка после наезда на него мужчины на электросамокате

Москва, , 23:57 — REGNUM Ребёнок двух лет пострадал в результате наезда на него мужчины на электросамокате в городе Москве. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Электросамокат Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошёл на юго-западе Москвы возле одного из жилых домов на улице Профсоюзной. Мужчина 24 лет, управляя электросамокатом, сбил ребёнка 2021 года рождения, гулявшего по тротуару в сопровождении матери.

Ребёнок получил травмы и был госпитализирован. Прокуратура Юго-Западного административного округа взяла под контроль установление причин и обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты административного расследования, которое проводится по факту наезда на малолетнего.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России средства индивидуальной мобильности, как, например, электросамокаты или моноколёса, предложили отправить в парки, на стадионы и иные места со специально оборудованной для их движения инфраструктурой.