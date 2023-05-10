Москва, 10 мая, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Если Польша хочет «переименовать» Калининград в Крулевец, то саму Польшу в России следует называть «Варшавским герцогством или Царством Польским в составе РФ как правопреемницы Российской империи», заявил 10 мая зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Царство Польское

Ранее польская комиссия по стандартизации географических названий за пределами страны рекомендовала отказаться от названия «Калининград» и называть город польским именем Крулевец, а также использовать формулировку «Крулевецкая область» вместо Калининградской. Решение объяснили необходимостью вести борьбу с «русским миром», а также тем, что слово «Калининград» якобы является «искусственным».

При аналогичном подходе вместо Кракова следует использовать исключительно Krakau, вместо Гданьска — Danzig, вместо Щецина — Stettin, вместо Познани — Posin, вместо Вроцлава — Breslau, написал Медведев на своей странице в Twitter.

«Список можно продолжать долго. И, конечно, никакой Польши. Только Варшавское герцогство или Царство Польское в составе Российской Федерации как преемницы Российской империи», — добавил он.

Ранее сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков заявил, что Россия могла бы именовать Польшу «Привислинским краем», как во времена Российской империи, но не делает этого, и что аналогичным образом и Варшаве следует придерживаться тех топонимических решений, которые были утверждены в 1946 году.

Рекомендации польской комиссии можно расценивать как проявление мечты о возрождении польского государства «от моря до моря», отметил в свою очередь профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев. Варшава в своей внешней политике несамостоятельна, данный шаг, по всей видимости, сделан с запросом на оценку Вашингтона, добавил он.