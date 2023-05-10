Совет Федерации напомнил Польше о её прежнем названии в составе Российской империи

Москва, , 14:43 — REGNUM Россия могла бы официально именовать Польшу «Привислинским краем», как во времена Российской империи, но не делает этого, аналогичным образом и Варшаве следует придерживаться тех топонимических решений, которые были утверждены ещё в 1946 году, заявил 10 мая сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вопрос топонимики Калининградской области был решен в 1946 году, и мы требуем эту топонимику использовать. Мы же пока не называем Польшу Привислинским краем, хотя могли бы», — сказал сенатор в комментарии для РИА Новости.

Как сообщалось ранее, польская комиссия по стандартизации географических названий за пределами страны рекомендовала отказаться от названия «Калининград» и называть российский город польским именем Крулевец. Аналогичным образом было рекомендовано использовать формулировку «Крулевецкая область» вместо Калининградской. Решение объяснили необходимостью вести борьбу с «русским миром», а также тем, что слово «Калининград», по мнению польских экспертов, «искусственное».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 мая заявил, что это «переименование», как и инцидент на мемориальном кладбище в Варшаве, когда послу России Сергею Андрееву не дали возложить венок, — «это даже не русофобия, это граничащий с безумием процесс, который происходит в Польше».