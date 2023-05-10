Москва, 10 мая, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы граждан России, пребывающих в запасе. Документ опубликован 10 мая на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные сборы

«Призывать в 2023 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооружённых силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — говорится в тексте указа.

Глава государства поручил правительству и властям в регионах обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на военные сборы и с их проведением.

Военные сборы для находящихся в запасе граждан — плановое мероприятие по совершенствованию боевой выучки резервистов. Соответствующий указ президент подписывает каждый год. Документ служит основанием для подготовки мобилизационным управлением Минобороны соответствующей директивы, поступающей в военкоматы. После этого гражданам в запасе рассылают повестки.

Как сообщало ИА REGNUM, член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев (КПРФ) заявил, что после принятия закона об изменении призывного возраста на военные сборы могут начать призывать граждан старше 30 лет, не служивших в армии. Отправить на сборы могут и тех, кто находится в запасе. Это позволит создать обученный мобилизационный резерв.