Исламабад, 10 мая, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Пакистан рассчитывает, что получится договориться с Москвой покупать российскую нефть за юани, заявил федеральный министр энергетики страны Хуррам Дастгир Хан в интервью Bloomberg.

«Мы надеемся, что это станет долгосрочным соглашением, в котором в качестве валют оплаты будут использованы пакистанская рупия и китайский юань», — заявил он.

Иван Шилов ИА REGNUM Юань

Хуррам Дастгир Хан допустил, что для этого придётся увеличить размер валютного свопа, чтобы воспользоваться определенными возможностями, которые могут появиться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подтвердил предстоящую поставку сырой нефти из России.

В середине апреля государственный министр нефти Пакистана Мусадик Малик заявил, что Исламабад разместил в России первый заказ на поставку нефти со скидкой в соответствии с двусторонним соглашением между двумя странами. Власти Пакистана ожидают, что поставки нефти из РФ будут достигать 100 тыс. баррелей в сутки.