Премьер-министр Пакистана Шариф подтвердил предстоящую поставку российской нефти

Исламабад, , 19:30 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подтвердил предстоящую поставку сырой нефти из России. Об этом сообщает Reuters.

Добыча нефти © Максим Богодвид/РИА Новости

«Пока мы с вами разговариваем, российскую нефть отгружают для экспорта в Пакистан», — заявил он в парламенте.

20 апреля государственный министр нефти Пакистана Мусадик Малик сообщил агентству, что Исламабад разместил в России первый заказ на поставку нефти со скидкой в соответствии с двусторонним соглашением между двумя странами. Власти Пакистана ожидают, что поставки нефти из РФ будут достигать 100 тыс. баррелей в сутки.

В марте официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва рассчитывает в ближайшее время расширить технические вопросы и наладить стабильные поставки нефти в Пакистан. По её словам, компании из РФ и Пакистана прорабатывают вопрос поставок чёрного золота в южноазиатскую страну.