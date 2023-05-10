Москва, 10 мая, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Российские авиаперевозчики ведут подготовку по возобновлению полётов в Грузию, сообщили 10 мая в Министерстве транспорта РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская авиация

«В настоящее время перевозчиками ведется подготовка к возобновлению полетов», — сообщили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что российские авиакомпании будут еженедельно выполнять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно.

«Полеты будут выполняться на воздушных судах отечественного производства», — добавили в Минтрансе.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая президент России Владимир Путин отменил запрет на полёты в Грузию для российских авиакомпаний.

Таким образом утратившим в силу признаётся указ президента от 21 июня 2019 года под номером 287 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».

Напомним, из-за небезопасной обстановки для россиян с 8 июля 2019 года Россия приостановила авиасообщение с Грузией. Решению предшествовали массовые беспорядки в Тбилиси и случаи нападения на россиян.