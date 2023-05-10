В Москве осудили за мошенничество экс-главу компании, поставлявшей компьютеры МВД России

Москва, , 13:49 — REGNUM Всеволода Опанасенко, основателя компании по производству суперкомпьютеров «Т-Платформа», приговорили к 2 годам и 4 месяцам колонии за мошенничество в особо крупном размере, сообщила 10 мая пресс-служба Мещанского суда Москвы.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Бизнесмен признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

«Приговором суда Опанасенко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года четыре месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тыс. руб.», — сообщили «Интерфакс» в суде.

Пресс-служба при этом отметила, что с учетом истечения срока лишения свободы бизнесмена в период его нахождения под стражей и под домашним арестом к моменту вынесения приговора назначенное фигуранту наказание было определено считать отбытым.

Такое же наказание суд назначил и бывшему начальнику управления связи департамента информационных технологий связи и защиты информации МВД России Александру Александрову.

По версии следствия, Опанасенко решил получить преимущественные условия при заключении госконтракта на поставку компьютерного оборудования МВД, для чего склонил Александрова к совершению преступления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, и Опанасенко, и АО «Т-Платформы» были ранее признаны банкротами. Дело по своей несостоятельности бизнесмен инициировал сам — после того как им был проигран иск к ВЭБ на сумму более 1,6 млрд рублей.