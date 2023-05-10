Москва, 10 мая, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Всеволода Опанасенко, основателя компании по производству суперкомпьютеров «Т-Платформы», приговорили к 2 годам и 4 месяцам колонии за мошенничество в особо крупном размере, сообщила 10 мая пресс-служба Мещанского суда Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Бизнесмен признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), уточнили в суде «Интерфаксу». Кроме того, бизнесмену назначен штраф в размере 300 тыс. рублей.

Вместе с тем наказание было определено считать отбытым из-за истечения срока лишения свободы бизнесмена в период его нахождения под стражей и под домашним арестом к моменту вынесения приговора.

В суде также сообщили, что такое же наказание суд назначил и бывшему начальнику управления связи департамента информационных технологий связи и защиты информации МВД России Александру Александрову.

По версии следствия, Опанасенко планировал получить преимущественные условия при заключении госконтракта на поставку компьютерного оборудования МВД. Он склонил Александрова к совершению преступления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, и Опанасенко, и АО «Т-Платформы» были ранее признаны банкротами. Дело по своей несостоятельности бизнесмен инициировал сам — после того как им был проигран иск к ВЭБ на сумму более 1,6 млрд рублей.