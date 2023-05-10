Новосибирск, , 13:44 — REGNUM В Новосибирской области подростка обвинили в убийстве несовершеннолетней. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, утром 9 мая 2023 года, находясь в одном из домов города Искитима, обвиняемый нанёс тяжёлым предметом множественные удары по голове потерпевшей. В результате 17-летняя девушка получила несовместимые с жизнью травмы.

Отмечается, что следователи изъяли орудие преступления и назначили судебно-медицинские экспертизы.

Подозреваемый в совершении убийства 17-летний подросток был задержан. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Уточняется, что сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как передавало ИА REGNUM, в Москве ревнивый мужчина перерезал электропилой своей жене руку. Врачи сделали всё возможное, но спасти конечность не удалось, она больше не будет функционировать. 5 мая пострадавшую после многочисленных операций отпустили домой. По прогнозам врачей, полностью её рука уже не восстановится, и пальцы вряд ли будут функционировать в будущем.