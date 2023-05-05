Москва, , 16:53 — REGNUM В Москве ревнивый мужчина перерезал электропилой своей жене руку. Врачи сделали всё возможное, но спасти конечность не удалось, она больше не будет функционировать. Виновник при этом остаётся на свободе, сообщила ИА REGNUM сама пострадавшая. Женщина опасается за свою жизнь: по её словам, она спаслась лишь чудом, во время нападения муж целился не в руку, а в шею.

Хирурги сшили рассеченные ткани, но рука больше не будет нормально функционировать фото из личного архива пострадавшей

Инцидент произошел 1 мая на северо-востоке столицы. Жильцы одного из домов на улице Костромской услышали крики о помощи. Выскочив в подъезд, они увидели 47-летнюю Татьяну К. (имя изменено). Женщина громко кричала и крепко сжимала окровавленную руку. Татьяна успела сказать соседям, что за ней с пилой гонится её муж Роман.

«Я увидела, как в дверном проеме показалась его рука с болгаркой, и в этот момент соседи прижали её дверью, не давая выйти из квартиры, и вызвали полицию и скорую», — рассказала пострадавшая ИА REGNUM.

Прибывшая бригада скорой помощи отвезла Татьяну в больницу, где хирурги провели сложную операцию, стараясь по кусочкам собрать связки и кости, которые были перерезаны болгаркой.

«В 15:00 нарядом скорой помощи была госпитализирована 47-летняя жительница Москвы с диагнозом неполная травматическая ампутация левой конечности, повреждение лучевой и локтевой артерии, срединного локтевого нервов, сгибателей пальцев, локтевого и лучевого сгибателя запястий кисти. Данные повреждения, по словам пациентки, ей нанёс болгаркой муж», — сообщил ИА REGNUM источник в медицинских кругах

Роман находится под подпиской о невыезде фото из личного архива пострадавшей

После операции женщина рассказала полицейским, что её муж пытался её убить. Женщина объяснила, что Роман таким образом отреагировал на её решение развестись: у мужа в последнее время были проблемы с бизнесом, и на этом фоне он стал злоупотреблять спиртным, из-за чего жизнь с ним стала невыносимой.

В момент нападения Татьяне удалось остановить электропилу и вырваться, но при этом она получила ранение, которое на всю жизнь сделает её инвалидом. Пострадавшая попросила заключить мужа под стражу. Она опасается, что Роман будет пытаться довести начатое до конца.

«Когда я немного пришла в себя после операции, я позвонила в Алтуфьевский отдел полиции, чтобы узнать, задержали его или нет. Я была в ужасе, когда мне сообщили, что его отпустили под подписку о невыезде. Этот человек пытался отрезать мне голову. При этом выкрикивал, что он меня «расчленит и смоет в унитаз». Он представляет опасность! Он сейчас может спокойно разгуливать по улице, и ему ничего не помешает снова попытаться меня убить», — поделилась Татьяна в беседе с ИА REGNUM. По словам женщины, будучи юристом по профессии, она была шокирована решением следствия оставить подозреваемого на свободе.

По информации ИА REGNUM, уголовное дело в отношении Романа возбуждено по статье 112 Уголовного кодекса РФ — «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». И это — несмотря на то, сама Татьяна описывает и угрозы убийством, и покушение на её жизнь.

5 мая пострадавшую после многочисленных операций отпустили домой. По прогнозам врачей, полностью её рука уже не восстановится, и пальцы вряд ли будут функционировать в будущем. Из-за того, что старая электропила буквально разорвала ткани и сухожилия, сшить их удалось с трудом даже очень опытным хирургам.