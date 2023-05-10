МИД РФ отменил рекомендацию для граждан России воздержаться от поездок в Грузию

Москва, , 13:17 — REGNUM МИД РФ отменяет рекомендацию для граждан России воздержаться от поездок в Грузию, заявила 10 мая официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Грузия Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Ранее 10 мая президент России Владимир Путин отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии, а также снял запреты на полёты в Грузию для российских авиакомпаний.

«Отменяется рекомендация МИД России от 21 июня 2019 года российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию. Вместе с тем при посещении этой страны следует учитывать аспекты безопасности, проявляя осмотрительность», — заявила Захарова.

Принятые решения о возобновлении авиасообщения и введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Грузии «идут в русле нашего принципиального подхода о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии, невзирая на отсутствие дипломатических отношений», отметила также официальный представитель МИД.

Рекомендация воздержаться от поездок в Грузию была дана министерством в июне 2019 года. Этому предшествовали нападения на граждан России в Грузии, проведение в этой стране антироссийских демонстраций, сопровождавшихся множеством провокаций.

Тогда же президент России запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан с территории России в Грузию. Кроме того, туроператорам и турагентам было рекомендовано на время действия этого запрета воздерживаться от продажи туров, которые предусматривают перелёт в Грузию с территории России.