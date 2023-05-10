Москва, 10 мая, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Инцидент с российскими дипломатами в Варшаве в День Победы и переименование Польшей Калининграда являются уже не русофобией, а процессом, граничащим с безумием. Об этом 10 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

«Это даже не русофобия. Это граничащий с безумием процесс, который происходит в Польше», — сказал Песков.

Он отметил, что на протяжении всей истории Польша время от времени скатывается в безумие в своей ненависти к русским. По его словам, эти враждебные действия ничего хорошего для Польши не несут.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая послу России в Польше Сергею Андрееву не дали возложить цветы на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве. Дорогу ему преградила агрессивная толпа, которая потребовала, чтобы дипломат снял георгиевскую ленту с пиджака.

10 мая стало известно, что в Польше рекомендовали отказаться от русского названия Калининграда и называть город польским именем Крулевец. Кроме того, полякам рекомендуется говорить Крулевецкая область, а не Калининградская. Такое решение в Польше объяснили борьбой с «русским миром».