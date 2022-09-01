Тбилиси, , 23:56 — REGNUM Грузинские власти не собираются вводить визовый режим с Россией. Такое заявление сделал сегодня, 1 сентября, глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

КПП «Верхний Ларс» «Новости Владикавказа»

«Сегодня мы не видим никаких рисков при нахождении у нас российских граждан, поэтому нет никакой необходимости пересматривать этот режим», — заявил политик.

Он подчеркнул, что требования радикальной грузинской оппозиции ввести визы являются «спекуляциями, связанными с пропагандой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, довольно много граждан России были «релоцированны» в Грузию западными компаниями, на которые они работают. К тому же в Грузию стабильно высокий туристический поток из России.