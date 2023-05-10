Москва, 10 мая, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Россия денонсирует Договор об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Президент РФ Владимир Путин назначил заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова официальным представителем при рассмотрении в парламенте денонсации этого документа. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 10 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Назначить заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова официальным представителем президента при рассмотрении палатами Федерального Собрания РФ вопроса о денонсации РФ Договора об обычных вооружённых силах в Европе», — говорится в опубликованном документе.

ДОВСЕ был подписан представителями стран — участниц НАТО и государствами — участниками Варшавского договора в ноябре 1990 г. и вступил в силу в ноябре 1992 г. В 2007 г. Россия приостановила своё участие в ДОВСЕ после того, как сторонам так и не удалось договориться о подписании договора странами, получившими независимость после распада СССР.