Москва, 10 мая, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения РФ предложило передать часть обязанностей врачей медсёстрам. Об этом 10 мая сообщает «Коммерсантъ».

Дарья Драй ИА REGNUM Работа медсестры

Отмечается, что Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава подготовил рекомендации, согласно которым часть медицинских задач будет перераспределена между персоналом.

Так, медсёстрам предлагается передать ряд задач участкового терапевта — в частности, подготовку списков граждан для диспансеризации и профосмотров и санитарно-гигиеническое просвещение.

Кроме того, предлагается разрешить среднему медперсоналу проводить медосмотр и наблюдение за состоянием здоровья пациентов с хроническими заболеваниями, оценивать эффективность и безопасность методов лечения. Им могут передать обязанность посещать маломобильных пациентов на дому, организовывать, а также проводить школы здоровья.

В НИИ заявили, что суть предложений заключается в том, чтобы пересмотреть исторически сложившиеся процессы и делегировать медсестре некоторые административные функции. При этом отмечается, что не все функции врача могут быть переданы. Например, к таким функциям относится назначение медикаментов при ОРВИ без осложнений.

Также издание приводит результаты опроса, согласно которому 90,6% опрошенного среднего медперсонала не одобряют инициативу Минздрава. В свою очередь, 62,3% врачей поддерживают идею министерства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минздрав рассматривает возможность введения новых антиалкогольных мер. В частности, может быть запрещена продажа крепких алкогольных напитков с 20:00 до 11:00. Кроме того, есть предложение повысить минимальный возраст для их приобретения до 21 года.