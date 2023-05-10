Белгород, 10 мая, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Взрыв произошёл ночью в селе Ольховатка в Новооскольском районе Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил 10 мая на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

По его словам, в результате взрыва повреждены два жилых дома, библиотека, почта, фельдшерско-акушерский пункт и автомобиль.

«Судя по всему, взорвался вражеский беспилотник», — написал Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая в Валуйском районе Белгородской области система ПВО сбила беспилотник. В тот же день пять мирных жителей пострадали в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино. Повреждения получили шесть многоквартирных домов, три торговых павильона и 11 автомобилей.