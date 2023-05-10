Military Watch Magazine: в США не понимают, как российская армия подавляет HIMARS на Украине

Вашингтон, , 04:28 — REGNUM Военные эксперты США пытались понять и не смогли, как ВС России удаётся «глушить» ракетные комплексы HIMARS, которые они передали киевской армии. Об этом размышляет автор Military Watch Magazine.

РСЗО HIMARS pentagon.mil

«Российские средства ПВО стали всё чаще сбивать HIMARS. При этом остаётся непонятным, как ВС РФ могли так снизить эффективность этих систем», — написал эксперт.

Отмечается, что HIMARS и аналогичные средства станут намного уязвимее в точности после ударов, которые могут быть нанесены в первую очередь по американским спутникам, координирующим пуски.

Как сообщало ИА REGNUM, российские войска с помощью систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) научились глушить системы наведения РСЗО HIMARS.

Обозреватель чешской газеты Lidoky Штепан Гобза назвал российский дрон-камикадзе «Ланцет» одним из самых эффективных средств уничтожения американских артиллерийских комплексов HIMARS.