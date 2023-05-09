Вашингтон, 10 мая, 2023, 01:56 — ИА Регнум. В ходе прошедшей во вторник, 9 мая, встречи президент США Джо Байден и лидеры Конгресса не достигли договоренностей по повышению потолка госдолга страны. Об этом рассказал спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти.

Matt H. Wade США

Стороны высказали свои позиции, но к единому соглашению не пришли. Байден попросил вновь собраться для обсуждения этого вопроса. Встреча запланирована на пятницу, 12 мая.

Маккарти подчеркнул, что уведомил президента о сроках — на решение вопроса о потолке госдолга США осталось две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, повышение потолка госдолга США без предварительного сокращения государственных расходов администрацией Белого дома отказалась согласовать группа из 43 американских сенаторов-республиканцев.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила 9 мая журналистам, что возможный дефолт в США будет выгоден России и Китаю.