Таможня КНР: с начала 2023 года товарооборот между Россией и Китаем вырос более чем на 41%

Пекин, , 23:23 — REGNUM Торговый оборот КНР и РФ с января по апрель увеличился в годовом исчислении на 41,3%, до 73,148 млрд долларов. Об этом 9 мая сообщило Главное таможенное управление Китая.

КНР и Россия minsvyaz.ru

Экспорт из Китая в Россию за четыре месяца увеличился на 67,2% и составил 33,68 млрд долларов. Поставки из России возросли на 24,8%, до 39,46 млрд долларов.

Отмечается, что основой поставок из России в Китай являются энергоресурсы. Так, на российские нефть, газ, уголь и мазут за три месяца в денежном выражении пришлось более 80% всего объёма поставок. Также Китай импортирует металлы, древесину, сельскохозяйственную продукцию и морепродукты.

КНР, в свою очередь, поставляет в РФ легковые и грузовые автомобили, бытовую электронику, экскаваторы, микропроцессорные блоки, одежду, обувь и товары широкого потребления.

Внешнеторговый оборот Китая в январе–апреле 2023 года снизился на 1,9%, до 1,94 трлн долларов. Экспорт из Китая за указанный период увеличился на 2,5%, до 1,12 трлн долларов.

Поставки китайского бизнеса в другие страны упали на 7,3%. Положительное сальдо торгового баланса КНР — 294,19 млрд долларов. Отмечается увеличение на 45% в годовом исчислении.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Китай продолжат развивать своё стратегическое сотрудничество, страны заинтересованы в осуществлении принципов многополярного мира. Об этом заявил глава МИД КНР Цинь Ган.

Глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг предположила, что РФ и КНР станут главными выгодополучателями в случае объявления дефолта в США.