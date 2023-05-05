Вашингтон, , 09:34 — REGNUM Глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг предположила, что Российская Федерация и Китайская Народная Республика станут главными выгодополучателями в случае объявления дефолта в США.

Дефолт Иван Шилов © ИА REGNUM

«Они любят видеть хаос в американской системе. Им нравится видеть, что мы не можем выполнять свою основную работу», — приводит издание The Washington Post слова Янг.

Шаланда Янг, напоминая слова директора национальной разведки Аврила Хейнса, заявила, что в случае дефолта в США Россия и Китай почти наверняка попытаются воспользоваться появившейся возможностью, чтобы продемонстрировать неспособность Соединённых Штатов Америки функционировать как демократия.

Ранее глава министерства финансов США Джанет Йеллен предупредила, что ведомство к началу июня потеряет возможность обслуживать американский государственный долг. Она обратилась к Конгрессу с требованием увеличить лимиты заимствований.