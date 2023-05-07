Глава Минфина США Йеллен заявила о скором исчерпании возможностей избежать дефолта

Вашингтон, , 17:25 — REGNUM Возможности экстраординарных мер министерства финансов США для избежания дефолта подходят к концу. Об этом 7 мая заявила глава ведомства Джанет Йеллен телеканалу ABC News.

Джанет Йеллен Federalreserve

Американский минфин предупреждал, что уже к первому июня может не справиться со своими обязательствами, если Конгресс не расширит лимиты госдолга.

«Мы используем экстраординарные меры уже на протяжении нескольких месяцев. Наша возможность делать это подходит к концу», — заявила Йеллен.

Ранее представители Республиканской партии США отказались поднимать потолок госдолга США без предварительного сокращения госрасходов администрацией президента. Американский президент Джо Байден, в свою очередь, не раз требовал расширения долговых лимитов без особенных условий, но публично отказывался от переговоров по этой теме.