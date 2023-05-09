Исламабад, , 19:26 — REGNUM После ареста экс-премьера Пакистана Имрана Хана сторонники и активисты оппозиционной партии «Движение за справедливость» начали протесты в крупных городах страны. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба партии.

Акции протеста сторонников бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана © RAHAT DAR/EPA/ТАСС

Согласно опубликованным данным, демонстрации проходят в таких городах, как Исламабад, Пешавар, Харипур, Аботтабад, Сиалкот, Фейсалабад, Равалпинди, Лахор.

В пресс-службе партии уточнили, что представителей медиа не допускают до освещения протестов, а для разгона активистов используются силовые методы воздействия, включая слезоточивый газ.

Хан был задержан полицией 9 мая здании Высокого суда Исламабада по делу о нецелевой растрате средств фонда «Аль-Кадир траст». В суд экс-премьер явился, чтобы добиться освобождения под залог по нескольким уголовным делам.

Вице-премьер партии Хана Фавад Чаудри назвал его задержание похищением. Хан был увезён в неизвестном направлении, а несколько десятков сопровождавших его лиц, включая адвокатов, были избиты, рассказал Чаудри.

После ареста экс-премьера Пакистана оппозиционная партия «Движение за справедливость» призвала сторонников к массовым акциям протеста.