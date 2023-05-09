Нарва, Эстония, , 18:26 — REGNUM Власти Ивангорода (Ленинградская область) 9 мая установили большой экран на берегу реки Нарвы, чтобы концерт ко Дню Победы могли посмотреть и жители расположенной на другом берегу эстонской Нарвы.

«Это большой праздник, посвящённый Дню Победы, который проводится не только для ивангородцев. Мы поднялись на стены крепости и увидели, что очень много нарвитян уже стоят и ждут начала концерта», — заявил 9 мая губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Опубликованные местными пабликами видеозаписи свидетельствуют, что на эстонском берегу реки собралось значительное количество граждан.

В Эстонии проведение любых массовых мероприятий в День Победы запрещено. Также не разрешено и использование советской и российской символики, за нарушение предусмотрен штраф до 1200 евро и лишение свободы. Жители Эстонии тем не мене 9 мая несут цветы к памятникам или к местам, где памятники располагались ранее, сообщают местные СМИ.

Ранее 9 мая сообщалось, что в Латвии за возложение цветов к снесённым памятникам советским воинам-освободителям, а также за демонстрацию запрещённой властями советской и российской символики были задержаны шесть человек, возбуждено девять административных и одно уголовное дело. Речь идёт, в частности, об использовании символики с буквами V и Z, а также георгиевских лент на букетах цветов.